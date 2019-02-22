Суд продовжив термін досудового розслідування по справі Гандзюк

Розслідування продовжено до 3 липня 2019 року

Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк до 3 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката Маси Найема, опубликованное в Facebook.

Адвокат напомнил, что генеральный прокурор Юрий Луценко "заверил в феврале этого года, что заказчиков убийства Екатерины Гандзюк он назовет до конца выборов". При этом, он отметил, что "как он это хочет сделать при неоконченном досудебном расследовании - неизвестно".

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство о продлении срока досудебного расследования по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Добавим, что Шевченковский районный суд Киева арестовал главу Херсонской областной рады Владислава Мангера до 3 марта с правом внесения почти 2,5 млн гривен залога. 15 февраля Мангер вышел под залог в размере 2 млн 497 тыс. гривен. После объявления решения подозреваемого отвезли в СИЗО. При этом 3 марта истекал срок досудебного расследования в деле об убийстве херсонской активистки.

Отметим, что по данным на декабрь семи фигурантам дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк сообщено о подозрении.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Екатерины Гандзюк.

РБК-Украина сообщало, что Генеральная прокуратура не передала Службе безопасности Украины значительную часть доказательств в материалах дела в отношении убийства советника главы Херсонского городского совета.