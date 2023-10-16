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Суд назначил залог в 12 миллионов гривен одному из фигурантов дела об аэропорте Одессы

Понедельник 16 октября 2023 15:45
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Суд назначил залог в 12 миллионов гривен одному из фигурантов дела об аэропорте Одессы Иллюстративное фото: заключенный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила, что одному из бывших руководителей общества избрана мера пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал САП.

По данным САП, 16 октября 2023 года следователь судья ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом КП "Международный аэропорт "Одесса".

На заседании суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 12 миллионов 78 тысяч гривен.

Кроме этого на личность возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду;
  • не отлучаться из г. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Дело о завладении имуществом аэропорта "Одесса"

РБК-Украина сообщало, что недавно правоохранители объявили о подозрении бывшему мэру Одессы Алексею Костусеву, его экс-заместителю, бизнесменам Борису Кауфману и Алексу Боруховичу, а также директору ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" Алексею Кочанову.

По данным следствия, в 2011 году они зарегистрировали специальное ООО для того, чтобы приватизировали имущественный комплекс аэропорта стоимостью 118 млн. гривен.

Из-за деятельности подозреваемых Одесса потеряла контроль над аэропортом и не получала прибыли от его деятельности. Тогда местный бюджет понес убытки на сумму более 2,5 млрд гривен.

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