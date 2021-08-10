Суд призупинив процедуру відбору нового постачальника газу для ОПЗ за заявою "Агро Газ Трейдинг"   

Судове рішення прийнято як захід забезпечення.

"05.08.2021 року Господарський суд Одеської області виніс постанову за позовом ТОВ "Агро Газ Трейдинг", згідно з яким АТ "Одеський припортовий завод" заборонено укладати договір на переробку давальницької сировини та надання послуг з відвантаження готової продукції з компанією DACHEX SHIPPING PTE. LTD. Постанова набрала законної сили 05.08.2021 року і підлягає негайному виконанню", - сказано в заяві компанії.

В АГТ також зазначають, що заходи забезпечення позову у вигляді заборони АТ "Одеський припортовий завод" укладати договір з переробки давальницької сировини не обмежать права останнього.

"23.06.2021 року між ТОВ "Агро Газ Трейдинг" та АТ "Одеський припортовий завод" було укладено договір на переробку давальницької сировини, який діє до закінчення календарного місяця, в якому укладено договір за результатами процедури відбору замовника робіт з переробки давальницької сировини, але не пізніше 31.10.2021 року", - додали в АГТ.

У компанії відзначають, що в ході конкурсного відбору мали місце порушення раніше встановлених керівними органами ОПЗ правил, що послужило причиною відповідного судового рішення.

"15.04.2021 року на офіційному сайті АТ "Одеський припортовий завод" було опубліковано оголошення про визначення дати електронного аукціону в рамках конкурсу з відбору постачальника давальницької сировини. При цьому компанія DACHEX SHIPPING PTE. LTD. до участі в електронному аукціоні у зв'язку з порушенням пп. 14 П. 3.4.5 Порядку відбору, а саме ненадання копії останньої річної фінансової звітності учасника, підтвердженої аудиторським висновком, допущено не було. Надалі проведення електронного аукціону було зупинено на підставі постанови господарського суду Одеської області від 20.04.2021 року та відновлено після скасування судом заходів забезпечення позову відповідно до постанови від 08.07.2021 року", - сказана в заяві.

Водночас за результатами проведення АТ "Одеський припортовий завод" 12.07.2021 року третього етапу процедури відбору та визначення замовника робіт з переробки давальницької сировини переможцем була визнана компанія DACHEX SHIPPING PTE. LTD., яка раніше АТ "Одеський припортовий завод" не була допущена до участі в електронному аукціоні, що свідчить про порушення керівними органами останнього раніше затвердженого порядку відбору, зазначають в АГТ.

В АГТ також заявляють про готовність до подальшого розгляду справи по суті і продовження виконання всіх зобов'язань перед ОПЗ.

"Агро Газ Трейдинг" готове до подальшого розгляду справи по суті в судових інстанціях для забезпечення прозорої та об'єктивної процедури відбору постачальника давальницької сировини для АТ "Одеський припортовий завод". При цьому ТОВ "Агро Газ Трейдинг" забезпечить виконання діючих угод з АТ "Одеський припортовий завод" в повному обсязі для гарантування безперебійної роботи останнього", - резюмували в АГТ.