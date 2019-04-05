Суд ухвалив рішення про виплату компенсації "Нафтогазу" від Кабміну

Господарський суд Києва виніс рішення за позовом НАК "Нафтогаз України" щодо Кабінету міністрів з приводу отримання держкомпанією компенсації. Зокрема, НАК вимагав відшкодувати збитки, завдані від дії режиму спеціальних зобов'язань (ПСО), покладених на "Нафтогаз" урядовою постановою №758. Про це йдеться в рішенні суду від 28 лютого, опублікованому 22 березня, повідомляє видання "Лівий берег".

Нагадаємо, режим ПСО передбачає зобов'язання держкомпанії продавати газ населенню за фіксованою ціною нижче ринкової та забезпечувати певний обсяг газу в підземних сховищах для проходження опалювального періоду.

Свій збиток за четвертий квартал 2015 року через відмову уряду створити порядок виплат і вказати джерела компенсації, які НАК оцінив у 6,63 млрд гривень. У рішенні Господарського суду Києва враховані попередні рішення на користь "Нафтогазу" Окружного адміністративного суду столиці, якими визнається протиправною бездіяльність Кабміну, а також підтверджено право держкомпанії на отримання компенсації. "Суд зазначає, що положення ч. 7 ст. 11 закону "Про ринок природного газу" є підставою для виникнення у компанії законодавчо закріпленого права на отримання компенсації, у Кабінету міністрів – зобов'язання забезпечити здійснення такої компенсації", - йдеться в рішенні Госпсуду Києва.

У той же час, столичний Суд повністю відмовив "Нафтогаз України" в задоволенні позову про стягнення відшкодування суми в 6,63 млрд гривень. При цьому "Нафтогаз" має право оскаржити це рішення в апеляції протягом 20 днів з моменту його оголошення.

Нагадаємо, що НАК за період з жовтня по червень 2015 2018 року у зв'язку з дією спецобовязків вимагає від уряду компенсацію в розмірі понад 110 млрд гривень.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, за кошти, отримані від Кабміну у вигляді відшкодування, НАК планує викупити у ПАТ "Укрнафта" 4 млрд кубометрів газу.