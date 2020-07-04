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Суд прийняв рішення у справі Стерненко, а ЄС схвалив препарат від COVID-19: новини за 3 липня

Новини » Інше     04.07.2020 - 09:30
Суд прийняв рішення у справі Стерненко, а ЄС схвалив препарат від COVID-19: новини за 3 липня

ВР підтримала відставку Якова Смолія з посади голови Нацбанку, Єврокомісія видала умовний дозвіл на продаж препарату проти COVID-19, апеляційний суд ухвалив рішення у справі Стерненко. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 3 липня, - в матеріалі РБК-Україна

Рада відправила Смолія у відставку

Верховна рада України відправила у відставку главу Національного банку України Якова Смолія. Нардепи підтримали проект постанови, яку вніс до ВР президент Володимир Зеленський.

Також парламент звільнив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

Єврокомісія дозволила продаж першого препарату проти COVID-19

Європейська комісія видала умовний дозвіл на продаж ремдесивира для лікування коронавірусу COVID-19. Фактично, цей препарат зробили першим дозволеним для лікування на рівні ЄС.

Повідомляється, що ефективність ремдесивира була оцінена в короткі терміни за процедурою ковзної перевірки, яка використовується під час надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров'я.

Апеляційний суд прийняв рішення у справі Стерненка

Апеляційний суд розглянув скаргу активіста Сергія Стерненка та його захисників на обраний йому запобіжний захід. Він залишився без змін, активіст залишиться під домашнім арештом.

Відповідне рішення вчора, 3 липня, прийняв Київський апеляційний суд.

Росія вимагає до 6 липня представити проект щодо статусу Донбасу, - Spiegel

Російська Федерація вимагає від України до 6 липня представити зміни до Конституції, які закріплять особливий статус Донбасу. Москва чекає, що документ буде обговорюватися в контактній групі.

Про це пише німецьке видання Spiegel, у розпорядженні якого є неофіційний робочий документ російської делегації на зустрічі політичних радників нормандського формату.

Повідомляється, що Москва наполягає на швидкій юридичній реорганізації окремих районів Донецької та Луганської областей. Російська сторона вимагає, щоб Київ представив проект змін до Конституції 6 липня на Мінській контактній групі. Очікується, що це закріпить особливе положення цих районів у державному устрої України.

Дружина Зеленського одужала від коронавірусу

Дружина президента України Олена Зеленська одужала від коронавірусу COVID-19. Сьогодні, 3 липня, її виписали з лікарні.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента у Telegram.

"Вона відчуває себе добре і щаслива знову бути з родиною. Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двосторонньої пневмонії і буде проходити його вдома", - йдеться в повідомленні.

У Франції призначений новий прем'єр-міністр

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп пішов у відставку. Разом з ним пішов і весь уряд.

Президент Франції Еммануель Макрон призначив нового прем'єр-міністра країни. Ним став Жан Кастекс, який раніше координував французьку стратегію виходу з коронакризи.

Перестановки в уряді Франції відбуваються через кілька днів після великого програшу партії Макрона "Республіка на марші" на місцевих виборах.

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