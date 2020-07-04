Суд принял решение по делу Стерненко, а ЕС одобрил препарат от COVID-19: новости за 3 июля

Коллаж РБК-Украина

ВР поддержала отставку Якова Смолия с поста главы Нацбанка, Еврокомиссия выдала условное разрешение на продажу препарата против COVID-19, апелляционный суд принял решение по делу Стерненко. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 3 июля, - в материале РБК-Украина

Рада отправила Смолия в отставку

Верховная рада Украины отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия. Нардепы поддержали проект постановления, которое внес в ВР президент Владимир Зеленский.

Также парламент уволил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Еврокомиссия разрешила продажу первого препарата против COVID-19

Европейская комиссия выдала условное разрешение на продажу ремдесивира для лечения коронавируса COVID-19. Фактически, этот препарат сделали первым разрешенным для лечения на уровне ЕС.

Сообщается, что эффективность ремдесивира была оценена в короткие сроки по процедуре скользящей проверки, которая используется во время чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.

Апелляционный суд принял решение по делу Стерненко

Апелляционный суд рассмотрел жалобу активиста Сергея Стерненко и его защитников на избранную ему меру пресечения. Она осталась без изменений, активист останется под домашним арестом.

Соответствующее решение вчера, 3 июля, принял Киевский апелляционный суд.

Россия требует до 6 июля представить проект о статусе Донбасса, - Spiegel

Российская Федерация требует от Украины до 6 июля представить изменения в Конституцию, которые закрепят особый статус Донбасса. Москва ждет, что документ будет обсуждаться в контактной группе.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel, в распоряжении которого есть неофициальный рабочий документ российской делегации на встрече политических советников нормандского формата.

Сообщается, что Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Российская сторона требует, чтобы Киев представил проект изменений в Конституцию 6 июля на Минской контактной группе. Ожидается, что это закрепит особое положение этих районов в государственном устройстве Украины.

Жена Зеленского выздоровела от коронавируса

Жена президента Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавируса COVID-19. Вчера, 3 июля, ее выписали из больницы.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - говорится в сообщении.

Во Франции назначен новый премьер-министр

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку. Вместе с ним ушло и все правительство.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Им стал Жан Кастекс, который ранее координировал французскую стратегию выхода из коронакризиса.

Перестановки в правительстве Франции происходят через несколько дней после крупного проиграша партии Макрона "Республика на марше" на местных выборах.

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