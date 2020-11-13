Суд у Празі скасував масковий режим на вулиці і в магазинах

Міський суд Праги скасував обов'язковий масковий режим на вулиці і в магазинах. Ці заходи були запроваджені розпорядженням Міністерства охорони здоров'я Чехії з 21 жовтня.

Про це повідомила прес-секретар суду Маркета Пучі, передає місцевий портал novinky.cz.

За її словами, рішенню міністерства не вистачає конкретних, зрозумілих і обгрунтованих міркувань, на підставі яких суд міг би розглянути питання про необхідність масочного режиму. При цьому у рішенні йдеться, що суд не називає ці заходи необов'язковими.

"Описані недоліки заважають суду належним чином оцінювати приватні заперечення, ставлячи під сумнів відповідність прийнятого рішення", - йдеться у рішенні.

Суд встановив, що міністерство не пояснило посилення масочного режиму. Зазначимо, раніше у Чехії зобов'язали носити маски на відкритій території та в автомобілях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чехія віднесла Україну до країн "червоної зони". Українці по прибуттю до країни мають заповнити форму прибуття, здати ПЛР-тест або пройти карантин.

Крім того, для боротьби з пандемією Чехія запровадила комендантську годину.