До суду пішла перша справа про вторгнення РФ. Обвинувачений - генерал Лямін

До суду пішла перша справа про повномасштабну агресію Росії. Обвинувальний акт щодо російського генерала Ляміна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедіктову.
За її словами, підозрюваний - командувач 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту ВМФ ЗС Російської федерації. Він керував вторгненням в Україну з тимчасово окупованого Криму. Офіс генпрокурора та СБУ завершили розслідування у кримінальному провадженні за підозрою генерал-майора Денис Ляміна та скерували обвинувальний акт до суду.
"Слідство здобуло докази, що 23 лютого 2022 року російський генерал в нашому українському Джанкої на півострові Крим особисто віддав підпорядкованому особовому складу збройних підрозділів наказ на вторгнення на нашу землю. Далі організовував і контролював ведення бойових дій на території південних областей", - повідомляє Венедіктова.
Відомо, що генерал Лямін для мотивації своїх солдат іти вбивати українців за кремлівськими методичками виправдовував ці дії необхідністю захисту російськомовних мешканців від вигаданих самими ж росіянами "українських націоналістів і фашистів". А ще пообіцяв підлеглим виплату додатково трьох посадових окладів та добових по 100 доларів США, яких вони, звісно ж, не отримали.
Нагадаємо, Офіс генпрокурора України опублікував підозри міністру оборони Росії Сергію Шойгу, керівнику Росгвардії Віктору Золотову, спікеру Держдуми В'ячеславу Володіну та іншим російським чиновникам.
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