До суду пішла перша справа про вторгнення РФ. Обвинувачений - генерал Лямін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедіктову .

За її словами, підозрюваний - командувач 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту ВМФ ЗС Російської федерації. Він керував вторгненням в Україну з тимчасово окупованого Криму. Офіс генпрокурора та СБУ завершили розслідування у кримінальному провадженні за підозрою генерал-майора Денис Ляміна та скерували обвинувальний акт до суду.

"Слідство здобуло докази, що 23 лютого 2022 року російський генерал в нашому українському Джанкої на півострові Крим особисто віддав підпорядкованому особовому складу збройних підрозділів наказ на вторгнення на нашу землю. Далі організовував і контролював ведення бойових дій на території південних областей", - повідомляє Венедіктова.

Відомо, що генерал Лямін для мотивації своїх солдат іти вбивати українців за кремлівськими методичками виправдовував ці дії необхідністю захисту російськомовних мешканців від вигаданих самими ж росіянами "українських націоналістів і фашистів". А ще пообіцяв підлеглим виплату додатково трьох посадових окладів та добових по 100 доларів США, яких вони, звісно ж, не отримали.