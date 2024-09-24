Суд восстановил Савчука в должности: подробности конфликта с руководством "Укрнафты"

Суд не только восстановил Савчука в должности, но и обязал компанию выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула, который составляет более 4,6 млн гривен.

"Меня незаконно уволили с должности, я с этим категорически не согласился и обратился в суд. Суд долго рассматривал иск, а представители АО "Укртатнафта" постоянно что-то придумывали, но все же мой иск был удовлетворен, и все незаконные приказы Корецкого (Сергей Корецкий, директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" - Ред.) отменены", - заявил Павел Савчук.

По его словам, однако решение суда до сих пор не исполнено.

"По состоянию на данный момент Корецкий как директор нарушает Конституцию Украины и не выполнил решение суда о моем восстановлении в должности и оплате заработной платы, а потому это будет выполнено принудительно в рамках исполнительного производства", - говорит Савчук.

По его словам, есть большая вероятность, что предприятие подаст апелляцию, пытаясь избежать исполнения решения суда.

Савчук также объяснил обстоятельства своего увольнения, отметив, что его работа стала неудобной для руководства после того, как он отказался выполнять определенные указания:

"Менеджеры приходят на государственное предприятие и ведут себя так, будто это их частная фирма. Когда в твою работу противоправно вмешивается бекофис Корецкого - ты становишься врагом, когда отказываешься следовать указаниям гражданки Оксаны Волынец (заместитель Корецкого - Ред), а затем на предприятии вдруг появляется лицо, под которое создают новую должность "советник по юридическим вопросам", тебя, как неугодного, не пускают на рабочее место охранники, а в табели фиксируют, что ты отсутствуешь на работе. В результате этого что случилось? Это нужно спросить у Корецкого, если вы его найдете", - сказал Савчук.

Кроме этого, он поделился своими мыслями по поводу этой ситуации.

"Я считаю, что на государственном предприятии такого не может и не должно быть, тем более во время военного положения. Они просто воспользовались тем, что никто не приезжает с проверками и не контролирует их, поэтому делают все, что хотят. Надеюсь, в будущем мы дождемся независимых проверок, которые разберутся, что происходит на государственном предприятии", - говорит Павел Савчук.