Суд підтвердив законність дій прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд визнав законними та обґрунтованими дії прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який прийняв рішення про повторне закриття справи "Роттердам+".

Відповідне рішення 25 січня винесла слідча суддя Віра Михайленко.

"Слідча суддя постановила: у задоволенні скарги адвоката АТ "Нікопольський завод феросплавів" про відвід прокурора САП у кримінальному провадженні ("Роттердам+", - ред.) відмовити", - повідомила суддя.

Рішення судді вступило в законну силу з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Дії прокурора САП оскаржував "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ) бізнесмена Ігоря Коломойського. Цей завод за даними Національного антикорупційного бюро, є єдиним "потерпілим" у справі "Роттердам+".

Нагадаємо, 21 січня 2021 р. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повторно закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину.

Перший раз справу було закрито 27 серпня 2020 р. Незабаром це рішення було підтверджено Офісом генерального прокурора, Вищим антикорупційним судом і Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду.

Також суддя ВАКС Сергій Мойсак в листопаді 2020 р. визнав дії прокурорів у справі "Роттердам+" законними і обґрунтованими. Однак зусиллями заводу Ігоря Коломойського справу було відновлено і в той же день припинено.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало 4 роки і за його підсумком слідство не змогло встановити шкоди від дії цієї формули.