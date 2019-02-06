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Суд переніс засідання у справі про розкрадання коштів ОПЗ


Чергове засідання відбудеться 15 лютого

Шевченковский районный суд г. Киева перенес заседание по уголовному делу об обвинении первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и первого заместителя председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Щурbкова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как отметили в пресс-службе, заседание должно было состояться 5 февраля, но в связи с занятостью одного из судей коллегии суда в рассмотрении другого уголовного дела, заседание не состоялось.

"Очередное судебное заседание, на котором продолжится исследование доказательств стороны обвинения, назначено на 16:00 15 февраля 2019 года", - сообщили в САП.

Напомним, что Сергею Переломе и Николаю Щурbкову предъявлено обвинение в совершении растраты имущества ПАО "Одесский припортовый завод" в особо крупных размерах, а именно денежных средств в сумме более 200 млн гривен, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

По ходатайству стороны защиты судебное разбирательство уголовного дела осуществляется в закрытом судебном заседании.

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