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Суд переніс розгляд справи Савченко і Рубана на 27 серпня

Новини » Суспільство    02.07.2019 - 21:23
Суд переніс розгляд справи Савченко і Рубана на 27 серпня
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання перенесено через відсутність Надії Савченко

Колегія суддів Броварського районного суду Київської області відклала до 27 серпня 2019 року проведення підготовчого засідання у справі стосовно народного депутата України Надії Савченко та Володимира Рубана. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Колегія суддів у черговий раз відклала проведення підготовчого засідання у зв'язку з відсутністю обвинуваченого нардепа Савченко, яка замість обов'язкової явки в суд вирушила для проведення передвиборної агітації в Донецьку область.

Крім того, у Генпрокуратурі зазначають, що суд "з незрозумілих мотивів визнав вказану причину неявки обвинуваченої поважної", і в черговий раз відмовився розглядати клопотання прокурора про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Суд призначив наступне судове засідання на 27 серпня 2019 року. Таким чином, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подані стороною обвинувачення ще 7 травня 2019, залишаться безпідставно нерозглянутими судом вже більше трьох місяців.

Нагадаємо, раніше Броварський райсуд Київської області відмовився розглядати клопотання військових прокурорів про продовження арешту депутата Верховної ради Надії Савченко і колишнього керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

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