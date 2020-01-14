До суду передано обвинувальний акт у справі теракту у Волновасі

До суду у справі терористичного акту під Волновахою Донецької області, який стався 13 січня 2015 року, передано обвинувальний акт. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Тоді внаслідок обстрілу блокпосту Збройних сил України учасниками терористичної організації "ДНР" загинули 12 та отримали поранення 18 мирних громадян - пасажирів рейсового автобусу сполученням "Златоустівка - Донецьк".

"За версією слідства, терористичний акт вчинили бойовики так званого "реактивного дивізіону "Ангели аду" 5-ої окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу "ДНР" під керівництвом "командира-куратора" 5-ої окремої мотострілецької бригади 1 АК "ДНР" полковника збройних сил РФ громадянина цієї держави", - повідомили в Офісі прокурора.

Встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні до суду направлено обвинувальний акт стосовно громадянина - для розгляду за процедурою спеціального судового розгляду.



"Досудове розслідування стосовно громадянина РФ зупинено у зв’язку з розшуком підозрюваного. Ухвалою суду надано дозвіл на його затримання та доставлення до суду для вирішення питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили прокуратурі.

Слідство встановлює усіх співучасників злочинів для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, у 2017 році Генеральна прокуратура України повідомляла, що разом зі Службою безпеки оприлюднила відео, у якому були зображені організатори обстрілу автобуса у Волновасі.

Встановлено було також, що блокпост Збройних сил України був обстріляний з артилерійських установок "Град". Артобстріл відбувався зі сторони підконтрольної бойовикам території. Артилерія потрапила в рейсовий автобус з пасажирами сполученням Златоустівка-Донецьк.