До суду передали справу учасника нападу на співробітника АП

Фото: місце загибелі Бухтатого (kyiv.gp.gov.ua)

Олександр Бухтатий помер після нападу в березні 2019 року

Київська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Вірменії, який звинувачується в нападі на співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого, після чого останній помер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Києва.

Повідомляється, що обвинувальний акт стосовно підозрюваного направлено до Шевченківського райсуду Києва для розгляду по суті. Нападника підозрюють в розбої, скоєному групою осіб. Він знаходиться під вартою без права внесення застави.

Матеріали щодо іншого нападника виділено в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 14 березня в Києві виявили тіло співробітника Адміністрації президента. За даними слідства, пізно ввечері на нього напали з метою заволодіння майном. Підозрювані завдали Бухтатому не менше чотирьох ударів в область голови, відібрали у нього телефон, банківську картку і зникли з місця злочину. Тіло потерпілого знайшли перехожі.

Один з підозрюваних був оперативно затриманий і взятий під варту вже 15 березня.