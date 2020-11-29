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Суд Пенсільванії відмовився не визнавати вибори в штаті

Автор: Даша Харченко

Верховний суд Пенсільванії скасував рішення суду про призупинення сертифікації результатів виборів. Позов подавав сенатор від Пенсільванії Майк Келлі спільно з іншими представниками Республіканської партії США.

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Про це повідомляє Associated Press.

Підставою для скасування рішення суду нижчої інстанції стало закінчення терміну, протягом якого можна було б оскаржувати закон штату Пенсільванія про порядок проведення виборів.

Група республіканців намагалася довести, що закон про вибори в штаті неконституційний. Позивачі вимагали не враховувати або всі надіслані поштою бюлетені, або результати голосування в принципі.

"Вони не змогли довести жоден факт шахрайського голосування поштою або підрахунку бюлетенів", - сказав суддя Верховного суду Пенсільванії Девід Вехт.

Нагадаємо, на виборах президента США в Пенсільванії переміг кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв про десятки тисяч незаконних голосів в штаті Пенсільванія і деяких інших ключових штатах. За його словами, це змінило результати виборів у багатьох штатах.

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