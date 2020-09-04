Суд відібрав присяжних для розгляду справи Шеремета

Шевченківський районний суд міста Києва відібрав колегію присяжних для розгляду справи про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета. З семи кандидатів суд повинен був виключити двох.
Про це передає кореспондент РБК-Україна із залу суду.
З решти п'ятьох надалі будуть обрані троє основних та двох запасних присяжних.
У підсумку після спілкування з усіма кандидатами суд обрав колегію присяжних підприємця Юрія Федоренка, арбітражного керуючого Григорія Фірсова, безробітну Людмилу Яковенко, пенсіонера Юрія Михайленка та домогосподарку Наталю Глобу.
Були відкинуті кандидатури медсестри Інни Крамаренко і пенсіонерки Анни Чупиной.
Перша під час спілкування з судом заявила, що, на її думку, медик не може бути вбивцею. Це викликало у прокуратури і суддів підозри в її упередженості, адже одна з обвинувачених, а саме Юлія Кузьменко, працює лікарем.
Друга присяжна, Ганна Чупіна, сама взяла самовідвід, через те, що є дружиною Юрія Михайленка, а за законом в колегії присяжних не повинно бути родичів.
Відібравши присяжних суд переніс засідання на 28 вересня.
Нагадаємо, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти.
Раніше повідомлялося, що підозрюваних у вбивстві Шеремета будуть судити присяжні.