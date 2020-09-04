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Суд відібрав присяжних для розгляду справи Шеремета

Автор: Олег Черниш

Шевченківський районний суд міста Києва відібрав колегію присяжних для розгляду справи про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета. З семи кандидатів суд повинен був виключити двох.

Про це передає кореспондент РБК-Україна із залу суду.

З решти п'ятьох надалі будуть обрані троє основних та двох запасних присяжних.

У підсумку після спілкування з усіма кандидатами суд обрав колегію присяжних підприємця Юрія Федоренка, арбітражного керуючого Григорія Фірсова, безробітну Людмилу Яковенко, пенсіонера Юрія Михайленка та домогосподарку Наталю Глобу.

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Були відкинуті кандидатури медсестри Інни Крамаренко і пенсіонерки Анни Чупиной.

Перша під час спілкування з судом заявила, що, на її думку, медик не може бути вбивцею. Це викликало у прокуратури і суддів підозри в її упередженості, адже одна з обвинувачених, а саме Юлія Кузьменко, працює лікарем.

Друга присяжна, Ганна Чупіна, сама взяла самовідвід, через те, що є дружиною Юрія Михайленка, а за законом в колегії присяжних не повинно бути родичів.

Відібравши присяжних суд переніс засідання на 28 вересня.

Нагадаємо, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти.

Раніше повідомлялося, що підозрюваних у вбивстві Шеремета будуть судити присяжні.

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Новини України Павло Шереметсуд присяжных