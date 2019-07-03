Суд скасував запровадження мобільних відділень "Укрпошти"

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним наказ Міністерства інфраструктури про введення мобільних відділень "Укрпошты". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови "Укрпошта" Ігоря Смілянського Facebook.

Суд зобов'язав Мінінфраструктури та "Укрпошту" відновити роботу стаціонарних відділень у населених пунктах з населенням до двох тисяч чоловік.

"Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення скасувати стратегію розвитку "Укрпошти", а також звільнити начальників відділень (із зарплатою, - ред.) за 8 тисяч гривень і знову набрати по 1000 гривень", - повідомив Смілянський.

Нагадаємо, "Укрпочта" закрила частину відділень у невеликих селах, замінивши їх листоношами, які будуть пересуватися на автомобілях.

У компанії тоді заявили, що зміст відділень у селах з населенням менше 2 тис. людина економічно невигідно, так як середнє навантаження на відділення складає близько 2 листів в день. Тому в компанії прийняли рішення про заміну відділень на листонош, які будуть доставляти і забирати посилки на машинах.