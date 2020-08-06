Суд відклав розгляд позову офшорів Суркісів до ПриватБанку

Печерський районний суд відклав розгляд позову офшорних компаній, пов’язаних з родиною Суркісів, до "ПриватБанку". Позивачі хотіли зобов'язати Державну виконавчу службу примусово стягнути з "ПриватБанку" 245 млн доларів.

Про це юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв сказав на брифінгу після судового засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив юрист, засідання було коротким і суд відклав розгляд справи на 14 серпня.

За його словам, представник позивача подав клопотання про зміну заяві. У свою чергу "ПриватБанк" також подав клопотання про відкладення розгляду справи, через те, що повістка і документи були отримані лише сьогодні.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" сьогодні отримав повістку про виклик на судове засідання Печерського районного суду м. Києва у справі за позовом офшорних компаній.

Позивачі просять суд зобов'язати органи Державної виконавчої служби стягнути з банку кошти.

Юридичний радник "ПриватБанку" Андрій Пожидаєв пояснив суть позову офшорних компаній. За його словами, вони просять суд визначити суми та умови стягнення коштів з "ПриватБанку". У 2017 році Печерський суд вже виносив рішення щодо того, що "ПриватБанк" має виконувати умови депозитних договорів.

Пожидаєв уточнив, що мова йде про 245 млн доларів шести офшорних компаній, пов’язаних з родиною Суркісів.