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Суд відмовився поновити Горбатюка в Офісі генпрокурора

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 14:08
Суд відмовився поновити Горбатюка в Офісі генпрокурора Фото: колишній начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Окружний адміністративний суд Києва відмовив колишньому начальнику управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергію Горбатюку у поновленні на посаді в Офісі генпрокурора. У 2019 році він відмовився від переатестації.

Про це він повідомив РБК-Україна.

Колишній начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури був звільнений 23 жовтня 2019 року за рішенням генпрокурора Руслана Рябошапки. Причина в тому, що Горбатюк не був допущений до переатестації, відмовившись підписати відповідну заяву.

Звільнення з прокуратури він оскаржив в Окружному адмінсуді Києва. ОАСК розглядав справу майже два роки. У червні 2021 року суддя Нана Векуа взяла самовідвід і процес було розпочато спочатку під суддівством Наталії Клочкової.

"Сьогодні (18 листопада, - ред.) було винесено рішення. Відмовила суддя повністю",-повідомив Горбатюк РБК-Україна.

Причини відмови поки невідомі, так як суддя оголосила лише резолютивну частину рішення.

Колишній прокурор має намір подати апеляцію на вердикт ОАСК. Втім, Горбатюк звертає увагу, що в ряді аналогічних справ Верховний суд вже відмовив прокурорам у поновленні.

Колишній голова управління спецрозслідувань також повідомив, що має намір брати участь у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідувань, який буде оголошений найближчим часом.

Нагадаємо, у 2019 році Генеральна прокуратура у рамках своєї реформи звільнила понад 200 прокурорів, які відмовилися від проходження процедури переатестації.

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Генеральна прокуратура України Сергей Горбатюк
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