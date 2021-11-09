Суд відмовив Добкіну в перерахунку голосів у чотирьох виборчкомах

Суд відмовив кандидату в мери Харкова Михайлу Добкіну в перерахунку голосів у чотирьох виборчкомах. Добкін планує протягом двох днів всі 4 рішення суду оскаржити в апеляції.

"Суд не задовольнив позови кандидата в мери Харкова Михайла Добкіна до територіальних виборчих комісій в чотирьох районах - Новобаварському, Слобідському, Основ'янському та Індустріальному - де виявлені розбіжності майже в 2 000 голосів на користь Ігоря Терехова", - зазначив представник Добкіна в суді, адвокат Анатолій Родзинський.

За його словами, якби суд задовольнив позови Добкіна, перерахунок голосів повинен вплинути на рішення про проведення другого туру виборів міського голови.

"Вважаємо, що рішення суду мають формальні ознаки. Наші спостерігачі встановили, що цифри за Терехова в протоколах ДВК менше, а цифри інших кандидатів - більше. При цьому два судді сказали, що більше довіряють протоколам ДВК, а третя, хоча і констатувала різні цифри в протоколах ДВК, послалася на те, що встановлення факту підробки протоколів не входить до компетенції суду. При цьому виборчий кодекс стверджує, що в разі встановлення розбіжностей необхідно приймати рішення про перерахунок голосів", - говорить адвокат.