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Суд виправдав колишнього начальника Харківського національного університету повітряних сил Алімпієва

Автор: РБК-Україна

Суд виправдав екс-начальника Харківського національного університету Повітряних сил Алімпієва. Він звинувачувався у привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suspilne.

"9 серпня суддя Ігор Семиряд виправдав Андрія Алімпієва за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби)", - повідомили в прес-службі Дзержинського райсуду Харкова.

У суді додали, що у прокуратури на оскарження вироку є 30 днів з моменту його оголошення.

"Жодних корупційних моментів у НАБУ не знайшли. Тоді військова прокуратура Харківського гарнізону розслідувала справу за ч.3 ст. 425 - недбале ставлення до військової служби, вчинене в особливий період. Вона передбачає покарання від п'яти до восьми років позбавлення волі. Прокуратура в судових дебатах просила шість років позбавлення волі. Суд по генерала Алімпієва виніс наступне: виправдати за всіма пунктами звинувачення у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину", - сказав Журавльов.

У листопаді 2017 року начальника Харківського національного університету Повітряних сил генерал-майора Андрія Алімпієва затримали за підозрою в розтраті 2,4 млн грн при закупівлі палива. Йому оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, що раніше Дзержинський районний суд Харкова заарештував на 60 днів Андрія Алімпієва з можливістю внесення застави в розмірі 1,5 млн гривень.

Також у соцмережах розгорнулася масштабна кампанія на підтримку заарештованого генерала Алімпієва.

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Харків