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Суд оголосив вироки для 13 учасників сутичок у Нових Санжарах

Середа 20 січня 2021 01:37
Суд оголосив вироки для 13 учасників сутичок у Нових Санжарах
Фото: протести у Нових Санжарах (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Полтавській області ухвалені судові рішення щодо активних учасників масових заворушень, що відбулися у Нових Санжарах в лютому 2020 року. Зокрема, покарання призначили для 13 фігурантів справи.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Так, п'ятеро активних учасників заворушень, від дій яких постраждали працівники поліції, були засуджені до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік. При прийнятті рішення суд врахував можливість виправлення засуджених без відбування покарання.

Чотирьох учасників заворушень, яких суд визнав винними у блокуванні транспортних засобів, та двох осіб, причетних до хуліганських дій, зобов’язали сплатити штрафи.

Також суд звільнив від кримінальної відповідальності двох фігурантів, які вперше вчинили кримінальне правопорушення та перестали бути суспільно небезпечними.

Нагадаємо, 20 лютого в санаторний комплекс Нацгвардії у Нових Санжарах мали прибути українці та іноземні громадяни, яких евакуювали з охопленого коронавірусом китайського Уханя. Громадяни повинні були на території санаторії відбути самоізоляцію через можливу підозру інфікування коронавірусом.

Однак місцеві мешканці обурилися таким рішення влади та вийшли на акції протесту, заблокувавши дорогу до санаторію. Ввечері протести у Нових Санжарах переросли у заворушення та зіткнення з силовиками.

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