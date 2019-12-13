Суд зобов'язав НАБУ відкрити справи щодо Труби, Богдана і Смирнова

Фото: Вищий суд антикорупційний (з відкритих джерел)

Рішення ухвалив Вищий суд антикорупційний

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою адвоката Ігоря Голованя в інтересах Петра Порошенка про вчинення кількома особами кримінальних правопорушень. Про це повідомляє ""5 канал".

Зокрема, мова йде про директора ДБР Романа Трубу, керівника Офісу президента України Андрія Богдана, заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова.

Як повідомляється, кримінальні правопорушення з попередньою кваліфікацією: за ч. 2 ст. 344 КК України; за 1-2 ч. ст. 369 п. 2 КК України; за 2 ч. ст. 387 КК України; замах на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України.