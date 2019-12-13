ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справи щодо Труби, Богдана і Смирнова

Новини » Політика     13.12.2019 - 14:37
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справи щодо Труби, Богдана і Смирнова
Фото: Вищий суд антикорупційний (з відкритих джерел)

Рішення ухвалив Вищий суд антикорупційний

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою адвоката Ігоря Голованя в інтересах Петра Порошенка про вчинення кількома особами кримінальних правопорушень. Про це повідомляє ""5 канал".

Зокрема, мова йде про директора ДБР Романа Трубу, керівника Офісу президента України Андрія Богдана, заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова.

Як повідомляється, кримінальні правопорушення з попередньою кваліфікацією: за ч. 2 ст. 344 КК України; за 1-2 ч. ст. 369 п. 2 КК України; за 2 ч. ст. 387 КК України; замах на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України.

Порошенко виступає за посилення санкцій проти Росії
Новини України Порошенко Петро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся