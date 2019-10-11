Суд зобов’язав допитати Портнова і Трубу, - адвокат Порошенка

Шевченківський суд м Києва прийняв ухвалу, яка зобов‘язує слідчих провести допити Андрія Портнова і Директора ДБР Романа Трубу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог адвоката Петра Порошенка Ігоря Голованя.

Як зазначається, допит проводитиметься в рамках розслідування у кримінальному провадженні N42019000000001893 за фактами здійснення слідчими ДБР незаконного збирання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу, а також отримання з метою розголошення відомостей, що складають комерційну та банківську таємницю.

Також ухвала передбачає проведення комп'ютерно-технічної експертизи певних публікацій на телеграм каналі "PORTNOV".