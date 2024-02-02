Суд избрал меру пресечения чиновнику Минобороны по делу о снарядах

По данным источников РБК-Украина, речь идет об и.о. директора Департамента военно-технической политики Минобороны Тоомасе Нахкуре.

В частности, суд обязал чиновника сдать паспорта для выезда за границу. При этом его обязали носить электронный браслет.

Также ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства в части применения содержания под стражей с альтернативным залогом более 268 млн гривен, о чем просил прокурор.

Напомним, сегодня в Минобороны Украины сообщили, что отстранили Нахкура с должности руководителя одного из департаментов.

Хищение 1,5 млрд гривен на снарядах

27 января у бывшего и действующего чиновника Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала" провели обыски. Чиновников подозревают в хищении почти 1,5 млрд гривен на закупки снарядов для ВСУ.

Собственные источники РБК-Украина сообщали, что среди фигурантов скандально известный Александр Лиев, который был руководителем Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Кроме того, обыски также прошли и у нынешнего руководителя этого департамента Тоомаса Накхура. Подробнее - в материале.

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