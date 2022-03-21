RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд у Нідерландах достроково звільнив двох українців для участі у війні з Росією

Фото: Суд у Нідерландах достроково звільнив двох українців для участі у війні з Росією (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Нідерландський суд у місті Бреда достроково звільнив двох українців для участі у війні з Росією. Двоє громадян України, 27 і 29 років, перебували під вартою протягом шести місяців за звинуваченням у контрабанді людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Обидва чоловіки родом з Луцька. У вересні 2021 року вони були заарештовані на яхті після того, як намагалися незаконно ввезти до Великобританії групу албанців.

Адвокат українців просив суд звільнити їх, щоб вони могли повернутися додому і захищати свою країну від російського вторгнення. Суд задовольнив прохання, визнавши ситуацію "особливими і серйозними обставинами" і зазначивши, що двоє чоловіків наполягали на поверненні додому, щоб боротися.

Однак чоловіків звільнили при дотриманні кількох умов. Зокрема, вони повинні уникати вчинення інших злочинів, повернутися в місця попереднього ув'язнення на вимогу суду і, якщо буде потрібно, відбути свій вирок, якщо суд все ж вирішить їх засудити.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НідерландиВійна Росії проти України