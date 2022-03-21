Суд у Нідерландах достроково звільнив двох українців для участі у війні з Росією

Нідерландський суд у місті Бреда достроково звільнив двох українців для участі у війні з Росією. Двоє громадян України, 27 і 29 років, перебували під вартою протягом шести місяців за звинуваченням у контрабанді людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Обидва чоловіки родом з Луцька. У вересні 2021 року вони були заарештовані на яхті після того, як намагалися незаконно ввезти до Великобританії групу албанців.

Адвокат українців просив суд звільнити їх, щоб вони могли повернутися додому і захищати свою країну від російського вторгнення. Суд задовольнив прохання, визнавши ситуацію "особливими і серйозними обставинами" і зазначивши, що двоє чоловіків наполягали на поверненні додому, щоб боротися.

Однак чоловіків звільнили при дотриманні кількох умов. Зокрема, вони повинні уникати вчинення інших злочинів, повернутися в місця попереднього ув'язнення на вимогу суду і, якщо буде потрібно, відбути свій вирок, якщо суд все ж вирішить їх засудити.