До суду скерували обвинувальний акт по справі Майдану

Фото: Революція Гідності (РБК-Україна)

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора відділу прокуратури Києва. Його звинувачують у погодженні підозр учасникам Революції Гідності.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у січні 2014 року він погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом учасникам Євромайдану. В подальшому активістів арештували.

Екс-прокурору інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів, за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем; службове підроблення, а також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).

Нагадаємо, за рік до кримінальної відповідальності по справі Майдану притягнуто 34 особи. У розшуку знаходяться 82 підозрюваних. В більшості своїй "новими" підозрюваними у справах ДБР стали колишні прокурори і слідчі, які клопотали про арешти майданівців.