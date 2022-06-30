До суду направили справу проти Януковича та начальника його охорони

Справу експрезидента Віктора Януковича та керівника його охорони Костянтина Кобзаря передали до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Слідчі ДБР та Офісу генпрокурора завершили розслідування та передали обвинувальний акт до суду за фактом підбурювання та вчинення дезертирства, а також незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

У чому суть справи?

Правоохоронці встановили, що 23 лютого 2014 року Віктор Янукович з охоронцями та іншими особами за допомогою трьох російських військових вертольотів незаконно переправили до РФ не менше 20 людей. Це відбулося поза межами пункту пропуску, біля села Урзуф Мангушського району Донецької області.

Також 24 лютого того ж року Янукович, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту Росії у Севастополі, вмовив начальника своєї охорони Костянтина Кобзаря до дезертирства.

Тієї ж ночі Кобзарь разом з колишнім президентом за сприяння російських силовиків покинув Україну кораблем.