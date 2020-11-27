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Суд у Москві виніс вирок екс-голові "Нафтогазу"

Автор: РБК-Україна

Басманний суд міста Москви виніс вирок колишньому голові НАК "Нафтогаз Україна" Ігорю Бакаю. У Росії його звинувачують у шахрайстві.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Бакая засудили до чотирьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на чотири роки.

Вирок був винесений 26 листопада. Суд визнав Бакая винним в особливо великому шахрайстві.

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Нагадаємо, в жовтні 2017 року в Москві був затриманий Ігор Бакай. Разом з ним були затримані його бухгалтер і помічник Костянтин.

Бакая звинувачують у тому, що він обманним шляхом заволодів фінансами сторонніх осіб. На нього є 10 заяв, серед яких заява від мільярдера РФ Алішера Усманова. Він нібито позичив Бакаю 9 млн доларів.

Пізніше російські слідчі пред'явили Бакаю звинувачення в особливо великому шахрайстві. 27 жовтня 2017 року Таганський суд Москви санкціонував арешт до 12 листопада.

Бакай був головою правління "Нафтогазу" з 1998-го по 2000 рік. З 2003-го по 2004 рік він керував Державним управлінням справами України. 2004 року Бакай виїхав з України, а в березні 2005 року отримав громадянство Російської Федерації.

В Україні Бакай підозрювався в незаконному продажі майнових комплексів готелів "Дніпро" та "Україна", нерухомості Національного комплексу "Експоцентр України".

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Новини України Игорь Бакай