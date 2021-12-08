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Суд по MH17: стало відомо, коли почнуть зачитувати обвинувальний акт

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Гаага, Середа 08 грудня 2021 20:56
Суд по MH17: стало відомо, коли почнуть зачитувати обвинувальний акт Фото: суд у справі MH17: обвинувальний акт почнуть зачитувати 20 грудня (nos NL photo ANP)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура почне зачитувати обвинувальний висновок на засіданні суду в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 20 грудня. Перед цим суд винесе рішення по запитах, які надійшли раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки De Telegraaf Саскії Беллеман.

"Справу відновлено. Обвинувальний висновок прокуратура почне зачитувати 20 грудня", - написала Беллеман.

Вона додала, що до початку пред'явлення звинувачення суд винесе рішення по запитах, які надійшли сьогодні. Зокрема, буде оголошено вердикт за клопотанням захисту про надання документів про одного свідків.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні суду Росія не дозволила допитати командира Курської зенітно-ракетної бригади Сергія Мучкаєва.

Катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року на Донбасі. За версією слідства, проросійські бойовики збили літак, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур. На борту були 298 осіб.

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