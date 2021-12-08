Суд по MH17: стало відомо, коли почнуть зачитувати обвинувальний акт

Прокуратура почне зачитувати обвинувальний висновок на засіданні суду в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 20 грудня. Перед цим суд винесе рішення по запитах, які надійшли раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки De Telegraaf Саскії Беллеман.

"Справу відновлено. Обвинувальний висновок прокуратура почне зачитувати 20 грудня", - написала Беллеман. Вона додала, що до початку пред'явлення звинувачення суд винесе рішення по запитах, які надійшли сьогодні. Зокрема, буде оголошено вердикт за клопотанням захисту про надання документів про одного свідків.