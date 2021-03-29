"Суд" у Криму виніс незаконний вирок 65-річній громадянці України, - омбудсмен

"Підконтрольний російській окупаційній владі так званий "Севастопольський міський суд виніс незаконний вирок громадянам України Галині Довгополій по сфабрикованій кримінальній справі за нібито збір даних для України щодо окремого авіаційного полку Чорноморського флоту Російської Федерації", - написала омбудсмен.

Денісова наголосила, що громадянку України засудили до 12 років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму і одного року адміністративних обмежень після відбування терміну.

"Оголошую, що проведення судового засідання стосовно громадян України в закритому режимі без представників ЗМІ практикується так званими судами вже не вперше, і є черговим свідченням фальсифікації кримінальної справи проти Галини Довгополої", - додала вона.

Омбудсмен засудила незаконні дії та продовження політичних репресій окупаційною владою щодо українців на території тимчасово окупованого Криму.

"Закликаю міжнародну спільноту використовувати всі можливі засоби для посилення тиску на РФ, щоб якомога швидше звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України і зупинити їх терор", - підкреслила Денісова.