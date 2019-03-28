"Суд" у Криму заарештував 10 кримських татар

"Київський районний суд" Сімферополя заарештував до 15 травня Аліма Карімова, затриманого в Криму співробітниками ФСБ. Про це повідомляє журналіст Антон Наумлюк Facebook.

Журналіст додав, що сьогодні суд має намір обрати запобіжний захід для інших.

"Крім того, троє затриманих сьогодні в Ростові, Ремзі Бекіров, Осман Арифмеметов і Владлен Абдулкадвров, вже доставлені в управління ФСБ в Сімферополі. Чи будуть вони заарештовані сьогодні невідомо. Розташування Едема Яячікова досі невідомо", - повідомив Наумлюк про затриманих сьогодні кримських татар.

Відзначимо, вчора "суд" у Криму заарештував дев'ятьох з двадцяти кримських татар.

Після цього в ЄС закликали РФ звільнити активістів. Також у зв'язку з затриманнями МЗС України РФ висловив рішучий протест.

РБК-Україна писало, що Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що Україна поінформувала генерального секретаря і послів держав-членів Ради Європи про системні затримання в Криму кримських татар.