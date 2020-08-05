Суд Києва просять скасувати реєстрацію партії "Слуга народу"

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

В ОАСК зараз вирішують, чи відкривати справу за цим позовом

Окружний адміністративний суд Києва надійшов позов з проханням зобов'язати Міністерство юстиції України скасувати реєстрацію президентської партії "Слуга народу". У ОАСК повідомили, що вирішують, чи відкривати виробництво за цим позовом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Як пояснили в суді, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту, оскільки той нібито порушує закон і не направляє подання до суду про анулювання реєстраційного свідоцтва партії.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" була зареєстрована в грудні 2017 року. Тоді її лідером був нинішній глава СБУ Іван Баканов. Назва партії було змінено, раніше вона називалася "Партією рішучих змін".

Зазначимо, НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, також підозру повідомили його заступнику, ще п'ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Крім того, Національне антикорупційне бюро опублікувало нові матеріали у справі про замовні рішення і спробі захоплення державної влади у Окружному адміністративному суді Києва.

Вовк раніше заявив, що підозри йому ніхто не вручав, обшуки в суді 17 липня він назвав тиском на суд і на нього особисто.