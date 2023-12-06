Суд в Казахстане ликвидировал фонд помощи жертвам российской агрессии в Украине

Казахские правозащитники полагают, что российская сторона могла способствовать такому судебному вердикту.

"Уже через две недели после регистрации благотворительного фонда помощи пострадавшим от агрессии украинцам Департамент юстиции Атырауской области понял, что погорячился. Либо ему дали понять", - говорится в заявлении бюро.

В КМБПЧ отметили, что частный фонд был зарегистрирован Департаментом юстиции Атырауской области 10 августа. При этом уже через две недели департамент подал иск о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации организации.

Само решение о ликвидации датируется 3 ноября 2023 года, но узнали о нем только недавно, добавили правозащитники.

В казахском Атырау суд вынес решение о ликвидации регистрации БФ в поддержку украинцев - жертв агрессии РФ (фото: bureau.kz)

"В иске истец приводит доводы о несоответствии Устава организации с нормами законодательства, делая упор на том, что двухнедельные нарушения носят неустранимый характер, хотя прошло всего ничего и если уж сильно хотелось бы, с "нарушениями" (если таковые и были) вполне можно было решить вопрос", - указывается в заявлении.

Деятельность казахского фонда в поддержку украинцев

Также в КМБПЧ рассказали, что за период своего существования руководитель фонда благодаря спонсорской поддержке направил гумпомощь пострадавшим от нападения России украинцам на сумму 5 миллионов тенге, что составляет около 10 800 долларов.

"Возможно, это не сильно понравилось нашим северным соседям, и наше государство получило приказ от него избавиться", - комментирует решение суда глава фодта Турарбек Кусаинов.

Правозащитники также отметили, что в течение этого года все уведомления на проведение акций солидарности с народом Украины в Казахстане наталкиваются на противодействие местных чиновников.

Позиция Казахстана по войне РФ против Украины

Астана открыто не осуждает войну, но и не поддерживает Россию, хотя вместе с ней состоит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Также Казахстан запретил товары с российскими символами войны. Это связано с тем, что участились случаи рекламы и товаров, в том числе детских. Предлагалось ввести административную ответственность в случае нарушения.

Казахстан отправил гуманитарную помощь Украине на сумму 5 миллионов долларов США, которая включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Казахстан также принимает украинских беженцев. По данным Министерства внутренних дел Казахстана, на июль 2023 года в Казахстане проживало около 20 тысяч украинских беженцев.