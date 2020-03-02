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Суд обрав запобіжний захід екс-керівнику СЗР

Новини » Суспільство     02.03.2020 - 15:59
Суд обрав запобіжний захід екс-керівнику СЗР
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пашковскому призначили заставу в 168 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Павлу Пашковскому, який підозрюється у розтратах 2,2 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Facebook.

Повідомляється, що суд призначив Пашковскому заставу в розмірі 168 тисяч гривень. Також запобіжний захід обрано колишньому співробітникові СЗР та виконуючому обов'язки директора держпідприємства.

"Суд частково задовольнив клопотання прокурорів і детективів і застосував до колишнього заступника голови СЗРУ запобіжний захід у вигляді застави в сумі 168 тис. гривень, колишньому службовцю СЗРУ - 60 тис. гривень застави, та в. о. директора держпідприємства - 231 тис. гривень застави", - повідомили в САП.

Нагадаємо, 26 лютого Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило підозра одного з колишніх керівників Служби зовнішньої розвідки. Його звинувачують у розтраті 2,2 млн гривень бюджетних коштів на державних закупівлях. зокрема Пашковський, а також екс-чиновник СЗР і виконуючий обов'язки керівника державного підприємства організували державну закупівлю обладнання, яке фактично неможливо було поставити.

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