Суд у Німеччині засудив до довічного ув'язнення медбрата

Колишнього німецького медпрацівника 42-річного Нільса Хегеля, який з допомогою передозування ліками вбивав своїх пацієнтів, засудили до довічного ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Хегель працював в містах Delmenhorst і Ольденбург на півночі Німеччини. За допомогою препаратів Хегель викликав у пацієнтів зупинку серця, а потім намагався їх реанімувати.

Суддя, який виносив вирок, заявив, що ці злочини "за межами розуміння". У поліції вважають, що вбивств може бути більше 200, проте довести це напевно проблематично - у засудженого спостерігаються провали в пам'яті, а багато потенційних жертв піддано кремації. Сам медпрацівник зізнався лише 43 злочини.

За словами психіатра, який проводив експертизу, у обвинуваченого виявилося розлад особистості - відсутність сорому, провини і жалю, але вони не були настільки серйозними, щоб убивця не відчував відповідальність за свої вчинки.

Про вбивства стало відомо в 2005 році. Хегеля викрили випадково один з його колег побачив, як медпрацівник вводив пацієнту сильнодіючий препарат.

В перший раз Хегель засудили до довічно в лютому 2015 року за два вбивства і кілька замахів на пацієнтів інтенсивної терапії лікарні Delmenhorst. Німецьке законодавство передбачає можливість для засудженого на довічне ув'язнення подати клопотання про умовно-дострокове звільнення через 15 років, однак Хегеля такої можливості позбавили.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що колишній німецький медпрацівник Нільс Хегель зізнався, що убив близько сотні пацієнтів в кількох лікарнях. Прокурори стверджували, що Хегель вибирав пацієнтів навмання і вводив їм коктейлі з ліків, які приводили до серцевого нападу або інших ускладнень, щоб він міг їх реанімувати.

Слідство вважає, що Хегель вбив 36 пацієнтів в Ольденбурзі і 64 в районі Деменхорста в період з 1999 по 2005 роки.

Крім того, у Франції лікаря-анестезіолога Фредеріка Пішо підозрюють в навмисному отруєнні 17 осіб. Його звинувачують у тому, що він навмисно втручався в процедуру анестезії своїх колег, щоб створити надзвичайну ситуацію і потім врятувати пацієнта.