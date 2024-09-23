Суд в Гааге начал рассматривать иск Украины относительно Крымского моста

В Гааге начались слушания по иску Украины против России в сфере морского права. Украина потребовала демонтировать Крымский мост и прекратить другие незаконные действия РФ в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным издания дело рассматривает Постоянная палата международного третейского суда.

Как заявил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич, Россия "презирает международное право, пытаясь вернуться ко временам СССР, а к этому - Российской империи".

"Может ли одна страна в одностороннем порядке вывести большой водоем, целое море, из-под правового режима, установленного Морской конвенцией? Украина продемонстрирует, что ответ на этот вопрос может быть только отрицательным", - сказал он.

Россия считает, что претензии Украины "безосновательны и бесперспективны". По словам россиян, Азовское море и Керченский пролив являются "внутренними водами" РФ, на которые не распространяется действие Морской конвенции.

Как отмечает DW, неизвестно, когда суд примет решение по этому делу, но, как правило, подобные процессы растягиваются на месяцы или даже годы.

Атаки на Крымский мост

Крымский мост – символ российской агрессии и оккупации Крыма, построенный после аннексии полуострова в 2014 году. Он критически важен для снабжения российских войск на оккупированных территориях Украины и нарушает международное право. Мост является законной военной целью, он был поражен 8 октября 2022 и 17 июля 2023 года.