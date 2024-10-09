Суд Гааги может расследовать причастность Беларуси к депортации детей из Украины

"Мы говорим о том, что такие преступления могли быть совершены на территории Украины. То есть независимо от того, детей привезли в Россию или в другое место, такие деяния могут подпадать под юрисдикцию МУС, если само похищение хотя бы частично было совершено на территории Украины", - сказал Абдалла.

Отметим, что в конце сентября правозащитники призвали Международный уголовный суд (МУС) провести расследование в отношении Беларуси и России, заявив о доказательствах того, что сотни украинских детей были принудительно вывезены в Беларусь во время полномасштабного вторжения России.