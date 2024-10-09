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Суд Гааги может расследовать причастность Беларуси к депортации детей из Украины

Фото: МКС может расследовать роль Беларуси в депортации украинских детей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Международный уголовный суд может расследовать роль Белоруссии в депортации украинских детей. Это может произойти даже, несмотря на то, что Минск не подписывал Римский устав.

Об этом рассказал спикер суда Фади эль Абдалла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы говорим о том, что такие преступления могли быть совершены на территории Украины. То есть независимо от того, детей привезли в Россию или в другое место, такие деяния могут подпадать под юрисдикцию МУС, если само похищение хотя бы частично было совершено на территории Украины", - сказал Абдалла.

Отметим, что в конце сентября правозащитники призвали Международный уголовный суд (МУС) провести расследование в отношении Беларуси и России, заявив о доказательствах того, что сотни украинских детей были принудительно вывезены в Беларусь во время полномасштабного вторжения России.

 

В частности, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина имеет доказательства того, что Беларусь причастна к депортации наших детей.

Кроме того, в прошлом году в Украине заинтересовались преступной деятельностью белорусского паралимпийца Алексея Талая. Он подозревается в содействии перемещению более 2000 украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ и Беларусь.

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