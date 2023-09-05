Суд во Франции отказал основателю WikiLeaks Ассанжу в праве просить политическое убежище

Отмечается, что обстоятельство лишения его свободы не позволяет сделать исключение из правила во французском законодательстве, которое требует присутствия отдельного заявителя на национальной территории или территории Европейского союза для подачи заявления о предоставлении убежища во Франции.

9 марта ассоциация Робина де Луа подала на французское государство в суд, чтобы заставить его принять все необходимые меры, которые бы позволили Джулиану Ассанжу зарегистрировать свою просьбу о политическом убежище в едином окне из Соединенного Королевства.

Издание пишет, что организация оспорила несколько статей закона, согласно которым иностранец, который просит убежища, должен сделать это с территории Франции.

Согласно заявлению, эти статьи противоречат преамбуле Конституции Франции и нескольким международным конвенциям.

Преследование Ассанжа со стороны США

США обвиняют Джулиана Ассанжа по 18 пунктам, в частности в хищении секретной информации, шпионаже и заговоре с целью взлома компьютерных сетей. В случае обвинительного приговора ему может грозить до 175 лет лишения свободы.

В течение семи лет - с 2012 по 2019 год - создатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, которое предоставило ему убежище. Это позволило ему избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании.

В апреле 2019 года британский суд признал основателя Wikileaks виновным в неявке на судебное заседание в 2012 году. Власти Эквадора позволили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.

Впоследствии Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на запрет его экстрадиции. В июне 2022 года власти Великобритании распорядились выслать Ассанжа в США.