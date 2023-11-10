Суд Франции отклонил апелляцию на экстрадицию Жеваго

Французский суд отклонил апелляцию украинского правительства и постановил, что бизнесмен Константин Жеваго не подлежит экстрадиции в связи с обвинениями в хищениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"(Суд) приходит к выводу, что государство-заявитель не в состоянии гарантировать, что Жеваго будет судим судом, который может обеспечить фундаментальные процессуальные гарантии и защиту прав защиты", - говорится в вердикте суда, полученном Reuters.

В 2019 году Украина выдала ордер на арест 49-летнего Жеваго, работавшего в парламенте с 1998 по 2019 год, а в 2021 году - международный ордер на арест.

Дело Жеваго

В конце прошлого года бывшего народного депутата и бизнесмена Константина Жеваго задержали на горнолыжном французском курорте Куршевель.

Подозрение в уголовном производстве Жеваго объявили в сентябре 2019 года. Тогда олигарх тогда не явился на допрос в ГБР, уехав за границу.

Речь идет об уголовном производстве (ГБР) по выводу 113 млн долларов из подконтрольного ему обанкротившегося банка "Финансы и Кредит". На сегодняшний день на его имущество наложен арест.

При этом экстрадиции Жеваго Украина достичь пока не смогла. Так, 30 марта 2023 года следственная палата Апелляционного суда Шамбери (Франция) вынесла судебное решение, которым отказала в удовлетворении ходатайства об экстрадиции беглого экс-нардепа.

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