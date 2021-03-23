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Суд у Франції визнав "центр "ДНР" в Марселі незаконним і закрив його

Автор: Андрій Василюк

Апеляційний суд у Франції закрив так званий "центр ДНР" в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Організацію офіційно заборонили.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т.зв. "центр ДНР" в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно", - зазначив міністр.

Він додав, що дана асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені.

"Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення", - наголосив міністр.

Нагадаємо, про відкриття незаконного так званого "представництва" бойовиків стало відомо у вересні 2017 року. "Представництво" нібито очолив муніципальний радник при мерії Марселя, президент національного центру приватних підприємців департаменту Буш-дю-Рон, колишній регіональний радник Провансу Жераль-Юбер Файяр.

При цьому МЗС Франції тоді одразу заявило, що не визнає цю організацію.

"Французька влада офіційно не визнає цього об'єднання, яке не має дипломатичного статусу і не може набути пов'язаних з ним привілеїв та імунітетів", - йшлося тоді в повідомленні МЗС Франції.

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