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Суд ЄС дозволив пасажирам вимагати компенсацію, якщо авіарейс затримали більш ніж на годину

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ЄС, Вівторок 21 грудня 2021 16:25
Суд ЄС дозволив пасажирам вимагати компенсацію, якщо авіарейс затримали більш ніж на годину Фото: літак компанії Lauda (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Верховний суд Європейського Союзу постановив у вівторок, 21 грудня, що рейс повинен вважатися скасованим з юридичної точки зору, якщо він був перенесений на більш ніж годину. Відтепер пасажири зможуть претендувати на компенсацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Суд постановив, що "рейс повинен вважатися" скасованим" у разі, якщо діючий авіаперевізник переносить цей рейс вперед більш ніж на одну годину", - пише видання.

ЗМІ зазначає, що у випадках, коли рейс переноситься вперед на значний проміжок часу, то це тягне за собою право на компенсацію. Наприклад, через "запізніле повідомлення про перенесення рейсу" - авіакомпанії зобов'язані виплатити компенсацію в розмірі 250-600 євро, в залежності від відстані.

Крім того, авіакомпанії тепер не зможуть зменшувати розмір компенсації на 50%, грунтуючись на тому, що вони запропонували пасажиру змінити маршрут.

Нагадаємо, 2 грудня, Україна та Ісландія підписали угоду про повітряне сполучення між країнами, що створює можливість регулярних прямих авіарейсів, повідомляється на сайті МЗС України.

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