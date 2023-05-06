Суд разрешил использовать флаги Украины в Берлине 8 и 9 мая

Административный суд Берлина отменил запрет на демонстрацию украинских флагов на мемориалах в районах Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде, который был ранее введен полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RBB .

Согласно решению суда, постановление берлинской полиции о запрете флагов РФ и Украины является незаконным в связи с тем, что она не предоставила никаких доказательств того, что общественная безопасность находится под угрозой.

Запрещены также георгиевские ленты, ношение военной формы или ее отдельных элементов, а также исполнение военных песен. Берлинская полиция имеет право обжаловать решение административного суда в Высшем административном суде земли Берлин-Бранденбург.