Катастрофа MH17: слідство не знайшло сліди іншої зброї, крім "Бука"

У Нідерландах на суді у справі про катастрофу MH17 на Донбасі в 2014 році обвинувачення заявило, що альтернативні версії катастрофи літака не витримують критики. Слідство на місці катастрофи не знайшло сліди іншої зброї, крім зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки De Telegraaf Саскії Беллеман.

Зокрема, як заявила на суді прокурорка Манон Ріддербекс, на місці аварії літака не було виявлено слідів, які б вказували на можливу наявність іншої зброї.

"Висновок очевидний: рейс MH17 було збито ракетою "Бук", - зазначила вона.

Також на суді заслухали переговори фігурантів справи Леоніда Харченка та Олега Пулатова, які обговорювали версію того, що літак Малазійських авіаліній було збито нібито українським винищувачем, по якому вже спрацював "Бук". При цьому бойовики в розмовах використовують вираз "наш"Бук".

Як з'ясувало слідство, в той день не було збито жодного українського винищувача, і в районі падіння уламків MH17 не було уламків іншого літака. Обвинувачення вважає, що версія про український винищувач була запущена, щоб "пустити пил в очі".