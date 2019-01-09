Суд по "справі Мартиненка" намагаються затягнути на роки, - адвокат

Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

На думку захисту, Мартиненка хочуть позбавити права на справедливе правосуддя

НАБУ і САП намагаються на роки затягнути розгляд в суді так званої "справи Мартиненка" і позбавити Миколу Мартиненка права на справедливе правосуддя. Про це заявив адвокат Петро Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу екс-депутата.

"Є чітка тенденція: близькі до НАБУ прокурори САП різними способами гальмують цю справу в Шевченківському райсуді Києва. Створюється враження, що в одному алгоритмі з ними діють і судді. З такими темпами розгляд справи займе 2 роки", - сказав адвокат.

Він навів приклади того, як штучно затягується розгляд справи. "САП навмисне дублює однакові матеріали з різних томів справи. Наприклад, прокурори САП зачитують матеріали від швейцарської прокуратури з відомою флешки. А потім дублюють те ж саме як ще одне своє доказ, але з посиланням на незаконно вилучене у адвоката Ігоря Керезя. Хоча це було грубим порушенням адвокатської таємниці з боку НАБУ. А матеріали адвокат офіційно отримав від швейцарської прокуратури, там навіть стоїть їх штамп", - підкреслив Бойко.

"Або, коли прокурори САП подають матеріали іноземною мовою без перекладу або неправильно оформлені - це природно викликає апеляції з боку захисту. Або, коли прокурори приходять на судові засідання неготовими і з неналежними документами, а суд дозволяє їм відкласти виправлення на наступні засідання", - зазначив захисник.

Адвокат зазначив, що Шевченківський суд практично всі процесуальні рішення приймає на користь САП - навіть там, де очевидні порушення закону. "Суд не задовольнив жодного клопотання захисту про незаконність доказів. У той час як НАБУ руками кишенькових "активістів" тисне на суддів і громадську думку", - зазначив Бойко.

"Микола Мартиненко та інші учасники цієї справи хочуть одного - об'єктивного розгляду справи без затягування. Те, що відбувається зараз - порушення ст.6 Європейської Конвенції про права і свободи громадян. А саме - права на доступ до справедливого правосуддя в розумний термін", - зазначив адвокат.

"Чому ж НАБУ і САП тягнуть час, незважаючи на тривалий піар на "справі Мартиненка"? Тому що тут немає збитків і немає складу злочину, навпаки - держава отримало прибуток. Розпіарені матеріали з "швейцарської флешки" теж нічого не доводять. У Швейцарії за 5 років ця справа так і не було передано в суд - знову ж таки, через відсутність доказів. Але НАБУ і близькі до нього "активісти" влаштували цілу істерику навколо цієї флешки. До речі, стратегія захисту будується на повному обліку всіх матеріалів. Ми готові документально спростувати всі фейки", - зазначив Бойко.