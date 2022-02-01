Суд заарештував другого фігуранта у справі про масові заворушення в Україні
Печерський суд Києва обрав запобіжний захід другому фігуранту справи про підготовку масових заворушень в Україні. Його заарештували без можливості внести заставу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС) України.
У МВС зазначили, що суд обрав запобіжний захід організатору масових заворушень в Україні у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. За даними джерел РБК-Україна, мова йде про полковника поліції Юрії Голубані.
"Такий самий запобіжний захід призначено другому фігуранту", - уточнили в Міністерстві.
Нагадаємо, про затримання осіб, які готували масові заворушення в Україні, правоохоронці повідомили 30 січня.
Докладно про справу про підготовку масових заворушень - у матеріалі РБК-Україна.