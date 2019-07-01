Суд заарештував затриманого спонсора "ЛНР"

Голосіївський районний суд міста Києва заарештував Дмитра Держака, сина одного зі спонсорів бойовиків так званої "Луганської народної республіки", якого затримали минулого тижня. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Twitter.

Суд заарештував Держака на два місяці з правом застави 576 тис. гривень.

Раніше йому вручили підозру по ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).

РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки і Генеральної прокуратури затримали заступника директора і сина власника заводу "Луга-Нова" Дмитра Держака. У затриманого виявили російське посвідчення "ветерана бойових дій" проти України.

Нагадаємо, в місті Попасна Луганської області під час перевірки документів правоохоронці затримали жителя міста Лисичанськ, який брав участь у незаконних збройних формуваннях. Чоловік у 2014 році прийняв пропозицію свого родича і вирішив вступити в незаконне збройне формування "Привид" проросійської організації "ЛНР".