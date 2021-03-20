Суд арештував майно та акції "Мотор Січі"

Повідомляється, що майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ "Мотор Січ", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, в СБУ повідомили, що компанія продовжить свою роботу.

СБУ здійснює досудові розслідування щодо "Мотор Січі" за двома напрямами.