ua en ru
Пн, 23 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Суд арестовал водителя, который насмерть сбил военного на блокпосту в Киеве

Понедельник 23 октября 2023 17:53
UA EN RU
Суд арестовал водителя, который насмерть сбил военного на блокпосту в Киеве Фото: суд арестовал водителя, который насмерть сбил военного на блокпосту в Киеве (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Шевченковский районный суд Киева арестовал водителя, который насмерть сбил военного на блокпосту в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Виновнику ДТП избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Смертельное ДТП в Киеве

Напомним, в ночь на воскресенье, 22 октября, на въезде в Киев произошло ДТП. Водитель автомобиля Honda Civic двигался с превышением скорости в пределах второй (средней) полосы Объездной дороги в Киеве по направлению к Броварскому проспекту.

Приближаясь к стационарному блокпосту, водитель не оценил дорожную обстановку и совершил наезд на военнослужащего, который нес там службу. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.

Источники РБК-Украина сообщили, что за рулем автомобиля находился 45-летний частный адвокат.

Вчера водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Прокуратура Киев
NEWS
В Украине продолжают строить новые укрытия: что с ними будет после войны
В Украине продолжают строить новые укрытия: что с ними будет после войны
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ