Субсидия поможет уязвимым категориям населения перекрывать разницу в тарифах на электроэнергию, - Минэнерго

По его словам, с 24 февраля произошло 271 попадание ракет или дронов по украинским энергообъектам, что повлекло большие потери генерирующих мощностей и объектах распределения электроэнергии. Это означает, что системе нужны ресурсы для восстановления, чтобы она была готова к следующему осенне-зимнему периоду.

"Именно для этого правительство и министерство поддержали инициативу по повышению тарифов, чтобы быть готовыми к следующей зиме, чтобы следующей зимой уже не видеть аварийных проблем, которые мы испытывали в прошлом году", - отметил замминистра.

В то же время, при повышении тарифов государство должно заботиться о тех, для кого это повышение может быть достаточно тяжелым.

"В бюджете заложены отдельные средства для того, чтобы перекрывать разницу в тарифах путем субсидирования. Государство позволит каждому представителю уязвимых категорий населения получать субсидию", - добавил Сафаров.

Напомним, ранее глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус сообщил, что новые тарифы на электроэнергию позволят провести ремонт пострадавших объектов энергетической инфраструктуры.

30 мая правительство приняло решение об увеличении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.